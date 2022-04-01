كورونا كلّف البوندسليغا مليار يورو على مدى موسمين

وبحسب أرقام الاتحاد الألماني لكرة القدم، تقلصت الإيرادات من 4.8 مليار يورو إلى 4.05 مليار يورو لموسم 2020-2021 في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

قالت دوناتا هوبفن الرئيسة التنفيذية الجديدة في رابطة الدوري "كان لكوفيد بالفعل تأثير اقتصادي كبير على البوندسليغا في آخر موسمين".

تابعت "في المجمل، فان تراجع الإيرادات بعد الموسمين المتأثرين بفيروس كورونا في 2019-2020 و2020-2021 زاد عن مليار يورو".

وانخفضت عائدات الدوري الألماني بأكثر من 750 مليون يورو، بنحو 16%، مقارنة مع الرقم القياسي لموسم 2018-2019.

وبحسب التقرير الاقتصادي للاتحاد الألماني لكرة القدم لعام 2022، تراجعت إيرادات المباريات، خصوصاً مبيعات التذاكر، بنحو 95%، من 650 مليون يورو من الموسم السابق إلى 35.5 مليون يورو.

ولم تستأنف كل ملاعب الدوري الألماني طاقتها الاستيعابية الكاملة، وذلك بعد عامين على بداية الجائحة.

وأثرت المباريات وراء أبواب موصدة أيضاً على الوظائف في الملاعب الألمانية، فتراجعت من 52.786 في 2019-2020 إلى 26.183 الموسم الماضي.

وبرغم الخسائر، أنفقت أندية الدرجتين الأولى والثانية ضرائب ورسوم بقيمة 1.3 مليار يورو في موسم 2020-2021 بحسب الرابطة.

