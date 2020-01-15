كهربا يسجل للأهلي وفوز ثالث توالياً للزمالك

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق حسين الشحات (11) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (79 و90+1) مفتتحا سجله مع النادي الذي انضم الى صفوفه الشهر الماضي، وأحمد الشيخ (80) ومروان محسن (89).

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

فوز ثالث توالياً للزمالك

من جهته، واصل الغريم الزمالك سلسلة عروضه القوية وحقق فوزه الثالث توالياً، وذلك بثنائية نظيفة على حساب مضيفه الجونة.

وحقّق الزمالك ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات.

وأتى هدفا الزمالك عبر محمود عبد الرازق "شيكابالا" (15) والمغربي محمد أو ناجم (55)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.