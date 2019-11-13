كريستيانو رونالدو جاهزٌ للقاء ليتوانيا

ولفت سانتوس الذي بدا منزعجاً من الأسئلة المتعلقة بالمهارات البدنية لقائد المنتخب إلى أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي سيخوض اللقاء، موضحاً "إذا لم يكن رونالدو لائقاً، لما كنت دعوته (...) هو في وضع جيد وسيلعب المباراة، ولا شك في ذلك".

وخاض رونالدو (34 عاماً) الأربعاء الحصة التدريبية مع منتخب بلاده دون أي مشكلات بدنية.

وتم استبدال حامل الكرة الذهبية خمس مرات، في الدقيقة 55 من المباراة التي فاز فيها فريقه يوفنتوس الإيطالي على ضيفه ميلان 1-0 في الدوري المحلي الأحد، بسبب إصابة طفيفة في الركبة بحسب ما أدلى به مدرب فريق "السيدة العجوز" ماوريتسيو ساري. لكن اللاعب أبدى امتعاضه من هذا التبديل، وهو الثاني توالياً، بحسب ما أظهرت لقطات البث التلفزيوني، إذ توجه ببعض الكلمات نحو مقعد البدلاء قبل الدخول مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، ليفسح بالمجال أمام الأرجنتيني باولو ديبالا للدخول وتسجيل هدف الفوز الوحيد.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الدولي البرتغالي غادر أرض الملعب قبل نهاية المباراة.

ويحتل بطل أوروبا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة من ست مباريات، خلف أوكرانيا الأولى (19 نقطة من سبع مباريات)، وأمام صربيا الثالثة (10 نقاط من ست مباريات)، ولوكسمبورغ الرابعة (4 من ست مباريات)، والأخيرة ليتوانيا (نقطة من سبع مباريات).

وسيلعب منتخب البرتغال مباراته الأخيرة الأحد في ضيافة لوكسمبورغ، فيما تحل أوكرانيا ضيفة على صربيا، ويملك الثلاثة حظوظاً لحجز بطاقتي التأهل المباشر إلى النهائيات الأوروبية.