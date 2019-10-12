"كبار" أوروبا من أجل حسم التأهل إلى الـ"يورو"

وتلعب ألمانيا وهولندا في ضيافة إستونيا وبيلاروسيا ضمن المجموعة الثالثة وتواجه كرواتيا منتخب ويلز ضمن المجموعة الخامسة.

وتتقاسم هولندا وألمانيا صدارة المجموعة الثالثة مع إيرلندا الشمالية التي لعبت مباراة أكثر وتغيب عن الجولة الثامنة، لكن الأفضلية لهولندا بفارق المواجهات المباشرة.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

ويملك المنتخبان الهولندي والألماني فرصة توسيع الفارق عن إيرلندا الشمالية قبل مواجهتهما الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث تحل الأولى ضيفة في بلفاست في 16 منه، وتستضيفها الثانية في 19 منه في الجولتين الأخيرتين.

وتأمل ألمانيا في تعثر هولندا في واحدة من المباريات الثلاث المتبقية في التصفيات لضمان إنهائها في الصدارة.

هولندا لمواصلة الصحوة

وتطمح هولندا، وصيفة بطلة دوري الأمم الصيف الماضي، إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز الرابع توالياً والخامس في التصفيات للاقتراب أكثر من العرس القاري، ورفع المعنويات قبل الرحلة التي تنتظرها الشهر المقبل إلى بلفاست.

وضربت هولندا بقوة منذ خسارتها على ارضها أمام ألمانيا 2-3، فردت التحية للأخيرة 4-2 وتغلبت على إستونيا 4-صفر ثم قلبت تخلفها إلى فوز قاتل على إيرلندا الشمالية 3-1 الخميس بفضل ثنائية لمهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي.

وتدرك هولندا جيداً أهمية النقاط الثلاث أمام بيلاروسيا التي كانت سحقتها برباعية نظيفة بينها ثنائية لديباي في الجولة الأولى.

وتنتظر كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، رحلة صعبة إلى كارديف لمواجهة ويلز في سعيها إلى تعزيز صدارة المجموعة الخامسة.

وتملك كرواتيا 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سلوفاكيا التي تغيب عن هذه الجولة، وبفارق 6 نقاط عن ويلز الرابعة والتي لعبت مباراة أقل.

وتدخل كرواتيا المباراة بمعنويات عالية عقب فوزها الكبير على ضيفتها المجر الثالثة (9 نقاط) الخميس، وهي تحاول كسب النقاط الثلاث لوضع قدم في النهائيات، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ويلز التي تسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض تعادلها المخيب مع مضيفتها سلوفاكيا (1-1) الخميس وتعزيز حظوظها في المنافسة على بطاقتي المجموعة، لاسيما أنها تملك مباراة أقل وفوزها على كرواتيا سيمكنها من تشديد الخناق عليها.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي المجر مع ضيفتها أذربيجان صاحبة المركز الأخير بنقطة واحدة، في اختبار سهل نسبيًا لوضع حد لخسارتين متتاليتين أمام سلوفاكيا وكرواتيا وإنعاش حظوظها في المنافسة على بطاقتي المجموعة.

وفي المجموعة التاسعة، تحل بلجيكا، أول المتأهلين إلى النهائيات، ضيفة على كازاخستان في اختبار سهل تأمل من خلاله في مواصلة حصد العلامة الكاملة في التصفيات.

وكانت بلجيكا سحقت سان مارينو 9-صفر الخميس محققة الفوز السابع تواليًا.

وفي المجموعة ذاتها، تسعى روسيا إلى حجز البطاقة الثانية عن المجموعة عندما تحل ضيفة على قبرص الثالثة.

وتملك روسيا 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بلجيكا وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط للحاق بالأخيرة إلى النهائيات، فيما تملك قبرص 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي اسكتلندا الخامسة (6 نقاط) مع سان مارينو الأخيرة من دون رصيد.

وفي المجموعة السابعة، تبدو بولندا المتصدرة (16 نقطة) مرشحة لفوزها الثاني تواليًا والسادس في التصفيات عندما تستضيف مقدونيا، فيما تلعب سلوفينيا مع النمسا.



