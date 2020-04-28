"كاف" يخاطب الاتحادات الوطنية لتحديد موعد استئناف النشاط

وطالب الـ"كاف" في خطابه من الاتحادات الأهلية تحديد موعد استئناف المسابقات المحلية في الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التي امتدت نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب الاتحاد القاري بمعرفة موعد عودة النشاط الكروي في البلدان الإفريقية لتحديد مواعيد مسابقاته في الفترة المقبلة، خاصة مع تأجيله منافسات بطولة إفريقيا للمحليين ودوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، إضافة الى تأجيل التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون في كانون الثاني/يناير 2021، والتي كان مقرراً لها أن تقام خلال شهر اذار/مارس الماضي.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن في وقت سابق استمرار تعليق النشاط بما في ذلك بطولة الدوري حتى منتصف شهر أيار/مايو المقبل، تماشياً مع قرارات الحكومة التي تتخذ عدة إجراءات للحماية من فيروس كورونا المستجد.

