كارلوس بيلاردو في وضع صحي حرج

ويتواجد بيلاردو، البالغ من العمر 81 عاماً، في وحدة العناية الفائقة في أحد مستشفيات بوينس أيرس منذ 48 ساعة، بحسب ما أكد متحدث باسم معهد التشخيص الأرجنتيني.

وأجرى بيلاردو مؤخراً عملية سحب القيح والدم من منطقة المخ، وهو التدخل الثاني غضون قرابة شهر بحسب ما أورد به محيطه والصحافة الأرجنتينية.

وكان الحارس الدولي السابق سيرخيو غويكوتشيا أبرز من علق على وضع مدربه في مونديال إيطاليا 1990 حيث وصلت الأرجنتين إلى النهائي قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية (صفر-1)، قائلاً "أريد أن أشكره إلى الأبد لغرسه فينا احترام القميص الأرجنتيني وما يعنيه بأن تكون عضواً في المنتخب الوطني".

وتولى الطبيب النسائي السابق مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني من 1982 حتى عام 1990 وقاده إلى لقبه العالمي الثاني والأخير عام 1986 على حساب ألمانيا الغربية (3-2).

