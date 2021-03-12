كارتيرون يخلف باتشيكو في تدريب الزمالك

ويعود كارتيرون لقيادة الزمالك بعدما رحل عن النادي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد قراره فسخ عقده ليتولى تدريب التعاون السعودي.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا أعلنت فيه "تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف".

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وقرّر كارتيرون ضم أسامه نبيه المدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لنادي زد الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم، للعمل معه في الجهاز الفني كمدرب مساعد له مع الإبقاء على عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.