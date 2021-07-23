كاربين مدرباً جديداً للمنتخب الروسي

وأكد الاتحاد الروسي أن كاربين (52 عاماً) الذي يشرف حتى الآن على تدريب فريق روستوف، وافق على توقيع عقد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 "مع إمكانية التمديد".

وقال رئيس الاتحاد المحلي ألكسندر ديوكوف إن كاربين: "أحد أفضل اللاعبين الروس في جيله".

وأضاف ديوكوف في بيان نُشر على موقع الاتحاد على الإنترنت: "لقد لعب بشكل جيد جداً مع الأندية التي دافع على ألوانها والمنتخب الوطني لكرة القدم".

وتابع أنه بعد إنهاء مسيرته كلاعب، اكتسب كاربين "خبرة تدريبية غنية" وأن تدريب المنتخب الوطني سيكون "تحدياً جديداً" بالنسبة له.

ودافع كاربين عن ألوان سبارتاك موسكو في الفترة بين عامي 1990 و1994، وانتقل إلى إسبانيا حيث دافع عن ألوان مايوركا وفالنسيا وسلتا فيغو وريال سوسيداد، قبل اعتزال اللعب عام 2005.

