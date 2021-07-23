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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
كرة القدم

كاربين مدرباً جديداً للمنتخب الروسي

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عيَّن الاتحاد الروسي لكرة القدم الجمعة لاعب وسطه الدولي السابق فاليري كاربين مدرباً لمنتخب بلاده خلفاً لستانيسلاف تشيرتشيسوف المقال من منصبه عقب الخروج المخيب من دور المجموعات لنهائيات بطولة أوروبا "يورو 2020".

AFP

وأكد الاتحاد الروسي أن كاربين (52 عاماً) الذي يشرف حتى الآن على تدريب فريق روستوف، وافق على توقيع عقد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 "مع إمكانية التمديد".

وقال رئيس الاتحاد المحلي ألكسندر ديوكوف إن كاربين: "أحد أفضل اللاعبين الروس في جيله".

وأضاف ديوكوف في بيان نُشر على موقع الاتحاد على الإنترنت: "لقد لعب بشكل جيد جداً مع الأندية التي دافع على ألوانها والمنتخب الوطني لكرة القدم".

وتابع أنه بعد إنهاء مسيرته كلاعب، اكتسب كاربين "خبرة تدريبية غنية" وأن تدريب المنتخب الوطني سيكون "تحدياً جديداً" بالنسبة له.

ودافع كاربين عن ألوان سبارتاك موسكو في الفترة بين عامي 1990 و1994، وانتقل إلى إسبانيا حيث دافع عن ألوان مايوركا وفالنسيا وسلتا فيغو وريال سوسيداد، قبل اعتزال اللعب عام 2005.
 

المنتخب الروسي
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