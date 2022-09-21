كأس العالم FIFA قطر 2022™: هيدينك يرى أن المنتخب الأسترالي حاضر بدنياً وجاهز للقتال

واستعان المنتخب الأسترالي بمدربه السابق هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك استناداً إلى التجربة الناجحة التي حققها معه، حين أعاده إلى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادته إلى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصل إلى الدور ثمن النهائي.

وسيتولى الهولندي البالغ 75 عاماً مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه، قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا.

وقال هيدينك الأربعاء إن أرنولد "قام بعمل جميل للتأهل (إلى كأس العالم) وهو الآن يعتمد بعض الشيء على حضورهم البدني والطريقة التي يتمرنون بها مع أنديتهم"، مضيفاً "لكن يبدو أنهم يتمتعون باللياقة البدنية والحيوية. إنهم جاهزون بدنياً وذهنياً. لا شك في أن الأستراليين هم دائماً ما يكونون حاضرين ذهنياً. إنهم مقاتلون".

وبالإضافة إلى فترتيه كمدرب مؤقت لتشلسي الإنكليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه أيندهوفن وفالنسيا الإسباني، إلى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.

لكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية المضيف مشاركة مع اليابان لمونديال 2002 إلى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز إنجازاته على الإطلاق.

ويعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدنماركي.

وأفاد أرنولد الذي كان أحد مساعدي هيدينك في مونديال ألمانيا 2006، أن لاعبيه يكنون احتراماً كبيراً لهيدينك وسيستمعون إلى ما يقوله، مضيفاً "الأمر الأكثر أهمية هو أن ذهنية اللاعبين صحيحة. فهم لا يرون ذلك (وجود هيدينك والمباراة الودية) كحفلة راقصة".

وتابع "سيوجه غوس بعض الرسائل القوية للاعبين، اليوم والليلة، حول ما حققه وما يلزم لتحقيق النجاح في كأس العالم".

وستكون مباراة الخميس الأخيرة لأستراليا على أرضها قبل كأس العالم، لكنها ستجدد الموعد مع الجارة نيوزيلندا التي فشلت في التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مرة أخرى الأحد في أوكلاند.

ويقام مونديال قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.

