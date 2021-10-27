كأس العالم كل سنتين: كونميبول ينضم للمعارضين

وجاء في بيان للهيئة القارية بعد اجتماع مجلسها في مدينة لوكي في الباراغواي "لا توجد أسباب أو فوائد أو مبرر للتغيير الذي يقوده فيفا" لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة.

Consejo de la CONMEBOL ratifica su rechazo a la Copa del Mundo cada dos años.



➡️🔗 https://t.co/aG8HiXF2B6 pic.twitter.com/s1V5rrOjIL — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 27, 2021

وتابع "تؤكد الدول العشر التي تشكل كونميبول أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين".

سيعقد فيفا قمة في كانون الأول/ديسمبر في حين ما زال الرئيس السويسري جاني إنفانتينو يأمل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطط تنظيم البطولة كل عامين.

إلا أن الأصوات المعارضة ارتفعت في كل أنحاء العالم من لاعبين، مدربين، أندية، اتحادات وروابط مشجعين بشأن هذا الاقتراح لتبدو فرص حدوثه بعيدة.

واعتبر كونميبول أن اقتراح تقليص الفجوة "يمحي ما يقرب من مئة عام من تقاليد كرة القدم العالمية، متجاهلاً تاريخ أحد أهم الأحداث الرياضية على هذا الكوكب".