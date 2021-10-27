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كرة القدم

كأس العالم كل سنتين: كونميبول ينضم للمعارضين

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رفض اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" الأربعاء اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.

AFP

 

وجاء في بيان للهيئة القارية بعد اجتماع مجلسها في مدينة لوكي في الباراغواي "لا توجد أسباب أو فوائد أو مبرر للتغيير الذي يقوده فيفا" لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة.

 

 
وتابع "تؤكد الدول العشر التي تشكل كونميبول أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين".
 
سيعقد فيفا قمة في كانون الأول/ديسمبر في حين ما زال الرئيس السويسري جاني إنفانتينو يأمل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطط تنظيم البطولة كل عامين.
 
إلا أن الأصوات المعارضة ارتفعت في كل أنحاء العالم من لاعبين، مدربين، أندية، اتحادات وروابط مشجعين بشأن هذا الاقتراح لتبدو فرص حدوثه بعيدة.
 
واعتبر كونميبول أن اقتراح تقليص الفجوة "يمحي ما يقرب من مئة عام من تقاليد كرة القدم العالمية، متجاهلاً تاريخ أحد أهم الأحداث الرياضية على هذا الكوكب".
كونميبول جاني إنفانتينو كاس العالم كل سنتين
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