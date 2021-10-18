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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

كأس العالم كل سنتين: فيفا يستشير مدربي المنتخبات

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سيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محادثات هذا الأسبوع مع مدربي المنتخبات الوطنية بشأن الفكرة المثيرة للجدل، المتمثلة في إقامة كأس العالم للرجال كل سنتين عوضاً عن كل أربع سنوات.

AFP

وستجرى المشاورات حول المقترح الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الاتحادين الأوروبي (يويفا) والأميركي الجنوبي (كونمبيول) واللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى مدربين ولاعبين، يومي الثلاثاء والخميس.

وقال فيفا الإثنين في بيانه "المناقشات سيقودها مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا أرسين فينغر وستتضمن مجموعة من نقاط الحوار، بينها صحة اللاعب والنوافذ الدولية وتواتر نهائيات كأس العالم وغيرها من القضايا المهمة في اللعبة".

وستُعقَد الاجتماعات من خلال خدمة الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت.

وقال الفرنسي بحسب ما نقله عنه بيان فيفا "كمدربين للمنتخبات الوطنية للرجال، فإن مساهمتهم ضرورية"، مضيفاً "الفرص المتاحة لنا للالتقاء قليلة ومتباعدة، لكن يجب أن نستفيد هذه المناسبات لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعاً على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقاً".

وتُقام كأس العالم كل أربع سنوات، باستثناء الإلغاءات التي حصلت بسبب الحرب العالمية الثانية منذ النسخة الافتتاحية عام 1930.

ويريد فيفا أيضاً أن تُقام البطولات القارية الكبرى، مثل كأس أوروبا وكوبا أميركا، كل سنتين.

ومن المقرّر نشر تقرير من فيفا حول فكرة إقامة النهائيات كل سنتين في تشرين الثاني/نوفمبر قبل قمة عالمية بحلول نهاية العام.

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرّب السابق فينغر، لكنها واجهت معارضة كبيرة.

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