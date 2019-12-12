كأس السوبر: القادسية يتوّج باللقب السادس

وسجل المدافع النيجيري جيمس الهدف في الدقيقة 72.

وخاض الكويت المباراة باعتباره حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، فيما دخلها القادسية بعدما حلّ وصيفاً له في المسابقة ذاتها.

وجرت العادة على أن تقام مباراة كأس السوبر مع انطلاقة الموسم إلا أن الاتحاد المحلي ارتأى إقامتها في منتصفه تقريباً، علماً بأنه كانت هناك فكرة لإقامة المباراة خارج البلاد، وتحديداً في العاصمة البريطانية لندن، خلال آب/أغسطس الماضي، لكن لم يكتب للخطوة النجاح.

ورفع القادسية رصيده إلى ستة ألقاب (رقم قياسي)، فيما أحرز الكويت أربعة ألقاب، مقابل لقبين للعربي.



