كأس الخليج .. تاريخ عريق وذكريات لا تنسى

خليجي 23 رسمياً في الكويت

خليجي 23: الصربي بونياك مدرباً مؤقتاً لمنتخب الكويت

الأزرق الكويتي يهيمن على إحصائيات كأس الخليج

العراق يتحدى المشاكل ويسعى للتتويج بلقب خليجي 23

أحمد النفيلي

يترقب جمهور وعشاق كرة القدم في دول الخليج العربي انطلاق فعاليات كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تستضيفها الكويت في الفترة ما بين الثاني والعشرين من كانون الأول-ديسمبر والخامس من كانون الثاني – يناير مطلع العام القادم.

أحداث البطولة ستقام على ملعبي استاد الكويت الذي يتسع لعشرين ألف متفرجٍ، واستاد جابر الدولي الذي سيستضيف مباريات المجموعة الأولى إضافة إلى مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي.

وكانت قرعة البطولة قد سحبت في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشرين من أيلول – سبتمبر الماضي أسفرت عن وقوع الكويت والسعودية والإمارات وعُمان في المجموعة الأولى وقطر والبحرين والعراق واليمن في المجموعة الثانية، علماً بأنه وقت سحب القرعة كانت مجموعة قطر حاملة اللقب تعد المجموعة الأولى ولكن بعد إنهاء إيقاف الكويت وعودتها لساحة كرة القدم العالمية ثم استضافتها البطولة تم اعتبار مجموعتها هي المجموعة الأولى.

وستفتتح البطولة يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة بلقاء الكويت الدولة المضيفة والسعودية المنتخب الوحيد من الكوكبة الخليجية الذي سيتواجد في نهائيات كأس العالم القادمة "روسيا 2018".

وبعيداً عن عراقة البطولة وتقاليدها الخاصة، فكأس الخليج تعد من أهم التظاهرات والمنافسات الكروية على صعيد قارة آسيا نظراً لقوة العديد من المنتخبات المشاركة فيها حيث تضم الأبيض الإماراتي ثالث كأس آسيا الماضية في استراليا عام 2015 والمنتخب العراقي رابع البطولة ذاتها، ومن المتوقع أن يشهد "خليجي 23" مشاركة الإماراتي علي مبخوت هداف أمم آسيا الماضية برصيد 5 أهداف، كما أنها تضم ستة منتخبات تأهلت بالفعل إلى نهائيات كأس آسيا القادمة التي ستضيفها الإمارات العربية المتحدة عام 2019، وهي منتخبات السعودية والعراق وسلطنة عُمان وقطر والبحرين إضافة إلى الإمارات الدولة المنظمة.

استاد جابر الاحمد الدولي

الملعب الذي سيشهد إطلاق الشرارة الأولى للبطولة واستضافة مباراتي الافتتاح والختام هو استاد جابر الاحمد الدولي أحدث استادات الكويت الذي يتسع لستين ألف متفرج وتم وضع حجر الأساس والعمل على تأسيسه في الثاني من حزيران/يونيو عام 2006 وبعد أربع سنوات وتحديداً في العاشر من أيلول / سبتمبر عام 2010 تم افتتاح الاستاد.

أول مباراة على الإطلاق أقيمت عليه كانت مواجهة ودية أقيمت بين الكويت والبحرين وانتهت بفوز المنتخب البحريني (3-1) .

أول مباراة رسمية يستضيفها استاد جابر الأحمد كانت نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عام 2010 بين الكويت الكويتي والاتحاد السوري وانتهت بالتعادل (1-1) ثم حسم الاتحاد اللقب بركلات الترجيح (5-3) لصالح الاتحاد.

بلغت تكلفة انشاء استاد جابر الاحمد الدولي مايقراب 120 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 394.6 مليون دولار أميركي..

قطر حاملة اللقب

وكانت قطر قد توّجت بلقب خليجي 22 في السعودية بالفوز على المنتخب المضيف في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف علماً بأن الإمارات في البطولة ذاتها حصلت على المركز الثالث بالتغلب على عُمان بهدف دون رد ووقتها حصل السعودي نواف العابد على لقب أفضل لاعب فيما كان علي مبخوت هو هداف البطولة برصيد 5 أهداف، فيما حصل القطري قاسم برهان على جائزة أفضل حارس.

تاريخ عريق

تاريخياً انطلقت بطولة كأس الخليج تحديداً عام 1970 في البحرين التي بصمت بقوة على تأسيس كأس الخليج وساهمت بشكل كبير في انطلاق البطولة من الأساس إذ استثمرت الفكرة التي تقدم بها السعودي خالد الفيصل وعرضها الوفد البحريني على الإنكليزي سير ستانلي روس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي عام 1968 وبعد موافقة رئيس الفيفا تم اعتماد القرار النهائي بإقامة النسخة الأولى خلال الاجتماع الذي عقد في 19 حزيران/يونيو عام 1969، وأقيمت الدورة الأولى في البحرين عقب ذلك بين السابع والعشرين آذار/مارس والثالث من نيسان/أبريل عام 1970، بمشاركة أربع منتخبات هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر.

وفيما يلي أبرز الإحصائيات التاريخية المتعلقة بالتظاهرة الخليجية الكبرى

• 22 نسخة أقيمت ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم أول بطولة أقيمت في البحرين سنة 1970 وفازت بها الكويت والأخيرة أقيمت في السعودية سنة 2014 وتوجت بلقبها قطر.

• الكويت وقطر هما أكثر دولتين شاركتا في كأس الخليج بواقع 22 مشاركة إذ لم يتغيبا عن أحداثها منذ البطولة الأولى وحتى الآن.

• الكويت هي أكثر دولة توجت باللقب برصيد 10 ألقاب أعوام ( 1970 – 1972 – 1974 – 1976 – 1982 – 1986 – 1990 – 1996 – 1998 – 2010) .

• حصل كل من قطر والعراق والسعودية على 3 ألقاب لكل منهم، فيما توج منتخب الإمارات باللقب مرتين مقابل لقب وحيد لسلطنة عمان.

• شهدت النسخ الـ22 من بطولة كأس الخليج تسجيل 867 هدفاً وبطولة كأس الخليج الرابعة التي أقيمت في قطر عام 1976 شهدت تسجيل 84 هدفاً بمتوسط تهديفي بلغ 3.82 هدفاً في المباراة الواحدة وهي أعلى البطولة من حيث عدد الأهداف أو متوسط التسجيل في المباراة الواحدة.

• البطولة الماضية في السعودية شهدت تسجيل 33 هدفاً بمتوسط تهديفي بلغ 2.06.

• المدرب المصري طه الطوخي هو أول مدرب يحقق لقب كأس الخليج عندما قاد الكويت للفوز بالكأس الأولى عام 1970، فيما كان العراقي عمو بابا هو أول مدرب وطني يحقق اللقب لمنتخب بلاده عندما قاد أسود الرافدين للفوز بلقب نسخة عام 1979.

• تمتاز البطولة بأنها مر عليها العديد من المدربين العالميين بعضهم حقق لقب المونديال مثل البرازيلي ماريو زاغالو الذي فاز بلقب كأس العالم مع البرازيل عام 1970 ثم قاد الكويت للتتويج بلقب كأس الخليج عام 1976، والبرازيلي لويس فيليب سكولاري الذي فاز باللقب مع الأزرق الكويتي عام 1990 ثم قاد البرازيل أيضاً للفوز بلقب كأس العالم عام 2002، كذلك الفرنسي كلود لوروا الذي فاز مع الكاميرون بلقب كأس أمم أفريقيا عام ثم قاد عمان للقب كأس الخليج عام 2009.

• الهداف التاريخي للبطولة هو الكويتي جاسم يعقوب برصيد 18 هدفاً يليه كل من العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبد الله وكلاهما سجل 17 هدفاً.



