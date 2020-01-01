كأس إمبراطور اليابان: إنييستا يقود فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه

وإلى جانب المخضرمين الآخرين الإسباني دافيد فيا، الألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن، حسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي (18 خطأ في مرمى فريقه) ونورياكي فوجيموتو من كرة مرتدة (38) إثر خطأين دفاعيين.

وحصد النادي الذي تأسس عام 1966 لقبه الأول أمام 68 ألف متفرج معوضا الاكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.

وكان إنييستا (35 عاما) قد أحرز 32 لقبا مع فريقه السابق برشلونة الاسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

وبعد استثمارات كبيرة لمالك النادي هيروشي ميكيتاني، رئيس مجلس ادارة شركة راكوتن العملاقة، نجح الفريق الذي يدربه لاعب الوسط الألماني الدولي السابق ثورستن فينك في احراز باكورة ألقابه.

وكانت المباراة الأخيرة في مسيرة الإسباني فيا (38 عاما)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني (59 هدفا في 98 مباراة دولية)، وهو سيستثمر في فريق كوينسبورو أف سي الجديد في نيويورك الأميركية. ودخل فيا في اللحظات الأخيرة بدلا من بودولسكي.

قال فيا الذي عانى من الإصابة في الأسابيع الأخيرة من مسيرته "أنا سعيد جدا للوقوف على أرض الملعب في النهاية".

