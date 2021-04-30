كأس ألمانيا: فورسبرغ يهدي لايبزيغ بطاقة النهائي بهدف في الرمق الأخير

وبعدما عجز الفريقان عن الوصول إلى الشباك في الوقت الأصلي، اعتقد لايبزيغ أنه حسم بطاقته إلى النهائي الثاني في تاريخه بعد عام 2019 (خسر أمام بايرن ميونيخ صفر-3)، بتقدمه في الدقيقة 93 بهدف للكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان الذي دخل في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي.

لكن بريمن رفض أن يستسلم وأبقى على حظوظه ببلوغ النهائي الحادي عشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب (آخرها عام 2009)، بإدراكه التعادل عبر البديل أيضاً ليوناردو بيتنكورت في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول (105+1).

وبقيت النتيجة على حالها وبدا أن الركلات الترجيحية ستكون الحكم بين الفريقين، قبل أن ينجح فورسبرغ الذي دخل في الدقيقة 114 بدلاً من الفرنسي كريستوفر نكونكو، في حسم الأمور لصالح لايبزيغ بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني بعد تمريرة رأسية من هوانغ (120+1).

ويلتقي لايبزيغ في النهائي الفائز من مواجهة السبت بين بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية الذي جرّد بايرن ميونيخ من اللقب وأقصاه من الدور الثاني بركلات الترجيح.