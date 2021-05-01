كأس ألمانيا: دورتموند يسحق هولشتاين كيل بخماسية ويلحق بلايبزيغ إلى النهائي



وكان لايبزيغ تخطّى فيردر بريمن بصعوبة بالغة بعد فوزه عليه 2-1 بعد التمديد، مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

ويمني دورتموند النفس في إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2017، في حين يسعى لايبزيغ إلى تقديم هدية وداعية لمدربه الشاب يوليان ناغلسمان الذي سينتقل لتدريب بايرن ميونيخ خلفاً لهانزي فليك في الموسم المقبل.

خاض دورتموند المباراة في غياب هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند بسبب إصابة عضلية، لكن نجاعته التهديفية لم تتأثر إطلاقاً كما تدل النتيجة وقد نجح في حسم النتيجة في الشوط الأول بتسجيله أهدافه الخمسة عن طريق الأميركي الشاب جيوفاني رينا (16 و23) وماركو رويس (26) والبلجيكي ثورغان هازار (32)، قبل أن ينهي الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام مهرجان الأهداف (42).

وتقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا على ملعب برلين الأولمبي في 13 أيار/مايو الحالي لكن من دون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي أصدر بيانا جاء فيه أنه "وفقاً للقوانين المرعية الإجراء في مكان المباراة في برلين، من المستحيل التقدم بطلب لاستقبال الجماهير".