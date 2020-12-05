قمّة حافلة بالأهداف بين بايرن ميونيخ ولايبزيغ

وتقدم لايبزيغ في النصف الأول من الشوط الأول عبر الفرنسي كريستوفر نكونكو (19)، قبل أن يرد البافاري بثنائية للانكليزي جمال موسيالا (30) وتوماس مولر (34) منحته التقدم، لكن ذلك لم يدم سوى دقيقتين حيث ادرك الهولندي جاستن كلويفرت التعادل للضيوف (36).

وعاد لايبزيغ إلى المقدمة مطلع الشوط الثاني عبر السويدي إميل فوسبرغ (48)، لكن مولر فرض نفسه نجما للمباراة بإدراكه التعادل (75).

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 23 نقطة مقابل 21 للايبزيغ .

كومان الحاسم

وجاءت القمة مثيرة بين الفريقين وشهد شوطها الاول تسجيل أربعة أهداف، فكان لايبزيغ البادئ عبر نكونكو بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد تمريرة من فوسبرغ أسكنها مرمى الحارس العملاق مانويل نوير (19).

وأدرك بايرن التعادل بواسطة موسيالا بعد خمس دقائق من دخوله مكان الإسباني خافي مارتينيز المصاب، بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان فأسكنها على يسار الحارس المجري بيتر غولاتشي (30).

ومنح مولر التقدم للنادي البافاري بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كومان أيضاً تابعها على يمين غولاتشي (34).

لكن فرحة بايرن لم تدم سوى دقيقتين حيث نجح كلويفرت، نجل نجم برشلونة واياكس امستردام السابق باتريك، في إدراك التعادل إثر تلقيه كرة من المالي آدمو حيدارا داخل المنطقة فسددها بيمناه على يمين نوير (36).

وأعاد فوسبرغ التقدم للايبزيغ مطلع الشوط الثاني برأسية إثر تمريرة عرضية للإسباني أنخيلينو تابعها على يسار نوير (48).

وأدرك مولر التعادل لبايرن بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لكومان (75).

باقي المواجهات

وواصل دورتموند نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1.

وسقط فولفسبورغ في فخ التعادل أمام مضيفه كولن 2-2.

ولم تكن حال بوروسيا مونشنغلادباخ أفضل من دورتموند وفولفسبورغ وسقط بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 2-2.

ووضع أرمينيا بيليفيلد حداً لسبع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ماينتس 2-1، محققاً فوزه الثاني هذا الموسم.





