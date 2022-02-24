قرعة الدور النهائي تضع الأردن في مواجهة الكويت

أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا الصين 2023 التي سُبحت الخميس في كوالالمبور، عن وضع المنتخبين الأردني والكويتي في مجموعة واحدة ما يعني أن أحدهما فقط سيحسم بطاقة التأهل المباشر، فيما سينافس الثاني على أن يكون بين أفضل 5 منتخبات وصيفة في المجموعات الست.

وتشارك في الدور النهائي المنتخبات التي فشلت في التأهل إلى النهائيات من خلال بلوغ الدور الثالث للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأوقعت القرعة منتخبي الأردن والكويت في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلاً من إندونيسيا ونيبال، على أن يكون منتخب الكويت مضيفاً لمباراة المجموعة.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من فلسطين والفلبين واليمن ومنغوليا التي تستضيف المباريات، فيما يلعب منتخب البحرين في المجموعة الخامسة بمواجهة تركمانستان وبنغلادش وماليزيا المضيفة.

وجاءت المجموعة الثالثة قوية بعدما ضمت أوزبكستان وتايلاند والمالديف وسريلانكا، على أن تقام مبارياتها في أوزبكستان.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

ويتنافس في الدور النهائي 24 منتخباً موزعين على ست مجموعات، على أن تقام المباريات خلال شهر حزيران/يونيو من ثلاث جولات (أي لا إياب) في 8 و11 و14 منه.

ومن بين 24 منتخباً، هنالك ستة لم يسبق لها الوصول للنهائيات، في حين تأمل كل من هونغ كونغ وكمبوديا في العودة للبطولة القارية بعد غياب دام أكثر من نصف قرن.



- القرعة:

المجموعة الأولى: الأردن، الكويت (المضيف)، إندونيسيا، نيبال.

المجموعة الثانية: فلسطين، الفلبين، اليمن، منغوليا (المضيفة)

المجموعة الثالثة: أوزبكستان (المضيفة)، تايلاند، المالديف، سريلانكا

المجموعة الرابعة: الهند (المضيفة)، هونغ كونغ، أفغانستان، كمبوديا

المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا (المضيفة)، بنغلادش

المجموعة السادسة: قرغيزستان (المضيفة)، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة