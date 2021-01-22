فيفا 21 تعلن تشكيلة العام وغضب عارم بسبب ميسي في برشلونة ورونالدو الأكثر تواجداً

متابعة: مازن الريس

صعقت " EA SPORTS" المتابعين بتجاهلها اسم ميسي بالتزامن مع إيجاد أماكن لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي والموهبة القادمة بقوة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلت تشكيلة فريق السنة من " FUT 21" من اسم ميسي لأول مرة في تاريخ اللعبة بعد أن تواجد في آخر تسع مرات توالياً قبل النسخة الحالية.

وحلّ مبابي مكان ميسي كجناح هجومي أيمن في الوقت الذي أصبح به البرتغالي رونالدو صاحب الرقم القياسي بالتواجد في القائمة "عشر مرات".

ولا تتوقف مشكلة برشلونة في غياب ميسي فقط بل بعدم تواجد أي لاعب من الفريق الكاتالوني في الوقت الذي ضمت به التشكيلة أربعة لاعبين من بايرن ميونيخ الألماني ولاعباً وحيداً من الدوري الإسباني تمثل بسيرجيو راموس.

وكان ورود اسم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز مفاجئاً بعض الشيء نظراً لاحتلال مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المنصرم وكذلك فشل فريقه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجاء تقييم رونالدو والبولندي ليفاندوفسكي لافتاً (98 من مئة) أمام مبابي (97) علماً أنّ التقييمات الكاملة للبقية لم تصدر حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

The people’s champions. 🏆

Over 10 million votes from 185 countries.

Introducing your Team of the Year.#TOTY #FIFA21 pic.twitter.com/vQFiDwckSq — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021

وأبدى العديد من عشاق برشلونة عن انزعاجهم من غياب ميسي حتى أنّ البعض ذهب لمقارنة أرقام ليو برونالدو في الموسم المنصرم.

وضمت التشكيلة وفقاً لخطة 4 – 3 – 3:



حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني)



خط الدفاع: أرنولد والهولندي فان دايك (ليفربول الإنكليزي)، سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني)، الكندي ديفز (بايرن ميونيخ).

خط الوسط: كيميتش (بايرن ميونيخ)، البلجيكي دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، البولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، البرتغالي رونالدو (يوفنتوس).