فيفا ينهي مهمة الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي في 30 حزيران/يونيو

ووفق بيان صدر الإثنين: "تلقت الهيئة المؤقتة رسالة رسمية من الاتحاد الدولي تشيد بخطوات عمل الهيئة وفق التنسيق مع الاتحادين الدولي والاسيوي في ما يتعلق بإنجاز نظام اساسي جديد للاتحاد".

وأضاف: "حدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة المؤقتة من بينها الموافقة على النظام الأساسي المعدل الجديد قبل الرابع من نيسان/أبريل والانتهاء من انتخابات الاتحادات الفرعية قبل 31 ايار/مايو المقبلين".

وأشار البيان إلى أنّ: "الاتحاد الدولي حدّد 30 حزيران/يونيو موعداً تنتهي فيه مهمة الهيئة المؤقتة بعد إجراء انتخابات إدارة جديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات".

وعيّن الاتحاد الدولي مطلع نيسان/أبريل العام الماضي هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لمدة ستة أشهر، قبل أن يقوم بتمديد فترة عملها تسعة أشهر أخرى.

وقدّم الاتحاد العراقي مطلع العام الماضي استقالة جماعية، بسبب مشاكل قضائية كان متورطاً فيها رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود ونائبه مع وزير الشباب والرياضة العراقي الحالي عدنان درجال تتعلق بالانتخابات السابقة.

