فيفا يمدد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري حتى نهاية يوليو

وكان الاتحاد الدولي قرر في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي yنهاء عمل اللجنة الخماسية برئاسة عمر الجنايني، وتشكيل لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد لاستكمال المهام التي حددها الفيفا لإدارة شؤون الاتحاد المصري حتى 31 الجاري.

وكانت أهم المهام الموكلة للجنة الثلاثية هي اجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد قبل نهاية الشهر الجاري وهو ما لم يتم حتى الان، حيث لم تتم دعوة الجمعية العمومية او فتح باب الترشح، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المصري الذي يمنع عقد اي انتخابات أو جمعيات عمومية في الاندية والاتحادات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اللجنة الثلاثية كانت أرسلت منذ عدة أيام نسخة من لائحة الاتحاد المعدلة إلى الفيفا والتي تتضمن عددا من البنود أبرزها حقوق الأندية والاتحاد وشروط الترشح للانتخابات.

كما شملت اللائحة إلغاء تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي وبالتالي أحقية أي شخص في الترشح وتطبيق بند الثماني سنوات بداية من المجلس المقبل، كما تضمنت أن يتكون المجلس الجديد من 9 أفراد وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس و7 أعضاء بينهم امرأة