فيفا يقيم حفلا افتراضيا لمنح جوائز "الأفضل" في 17 يناير

سيتم البث المباشر من مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ السويسرية افتراضيًا "تماشيًا مع الإجراءات الصحية العامة المعتمدة" بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وتشمل جوائز فيفا، فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

يبدأ التصويت اعتبارًا من 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الشهر الحالي.

