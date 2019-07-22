"فيفا" يعاقب البوتسواني كجوتليلي بالإيقاف مدى الحياة

وأضاف الفيفا في بيان اليوم الاثنين أنّ الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرّمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري (50953 دولارا).

وقال الفيفا: "الاجراءات الرسمية التي اتبعتها لجنة القيم ضد السيد كجوتليلي... تعود لتحقيق مكثف في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص السيد ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات".

وأضاف البيان أنّ الاجراءات بدأت في سبتمبر/أيلول 2018.

وسيمتد الإيقاف على كجوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي وسيسري بدءً من اليوم الاثنين.

وأدّت التحقيقات التي دامت طويلاً في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسؤولين سابقين.

وتمّ إيقاف سبعة لاعبين حاليين وسابقين عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم مدى الحياة في أبريل/نيسان الماضي.

وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالسجن لعامين في 2011 بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب في نتائج مباريات.