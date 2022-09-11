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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

فيفا والاتحاد الآسيوي يمهدان لفك الحظر عن الملاعب السورية

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اجتماعات مثمرة لرئيس اتحاد كرة القدم السوري ونائبه مع رئيس الفيفا في الطريق لمحاولة فك الحظر عن ملاعب البلاد.

Reuters

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الرسمية على فيسبوك أن جهود رئيسه صلاح رمضان ونائبه عبد الرحمن الخطيب خلال الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو خلال تواجدهما في قطر قد أثمرت "عن قرار بارسال وفد مشترك بين فيفا والاتحاد الآسيوي لزيارة سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها تمهيداً للسماح باستضافة المباريات الودية فيها".

من جهته، أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الى قرار فيفا بهذا الشأن بقوله "قرر فيفا والاتحاد الآسيوي إرسال وفد مشترك إلى سوريا لإجراء تقييم أمني فيما يتعلق بإمكانية استضافة مباريات دولية ودية في البلاد".

وأضاف البيان الرسمي على موقع فيفا "بعد الاجتماع الذي عقد في الدوحة ما بين جاني إنفانتينو وصلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم تقرر أن يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جهوده مع السلطات المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير من شأنها ان تسمح بتنفيذ البرامج التنموية في سوريا بشكل كامل".

يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي فرضاً حظر على الكرة السورية أندية ومنتخبات بمنع استضافة أي نشاط قاري ودولي بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد منذ نحو 11 عاماً، مما اضطر أنديتها ومنتخباتها للعب خارج البلاد في المباريات المقررة على أرضها في كافة البطولات الرسمية.
 

منتخب سوريا جاني إنفانتينو صلاح رمضان
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