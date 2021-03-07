English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فيرغوسون يروي تجربته مع المرض في فيلم وثائقي

من قبل

قال أليكس فيرغوسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي إنه كان يخشى التعرض لمضاعفات صحية كبيرة مثل فقدان الذاكرة والقدرة على الكلام بعد معاناته من نزيف دماغي في 2018 وخضوعه لجراحة.

AFP

وخضع فيرغسون الذي يعتبره كثيرون واحدا من أفضل مدربي كرة القدم على مر العصور، لعملية جراحية عاجلة وأمضى عدة أيام في العناية المركزة في مستشفى سالفورد الملكي في منطقة مانشستر الكبرى. 

 وقال فيرغوسون (79 عاماً) في لقاء بعد العرض الأول لفيلم وثائقي يتناول حياته ومسيرته المهنية ضمن مهرجان غلاسكو السينمائي أمس السبت "من أول الأشياء التي قلتها في اليوم التالي للعملية عندما جاءت أسرتي لزيارتي كانت عن ذاكرتي. كانت ذاكرتي قوية طوال حياتي. في الأسبوع التالي.. فقدت صوتي ولم أتمكن من التفوه بكلمة واحدة وكان وضعاً مخيفاً بالفعل".  

وأضاف فيرغوسون "كنت أفكر في كل شيء.. وأتساءل هل ستعود ذاكرتي؟ وهل سأتمكن من الكلام ثانية؟".  

 وأوضح المدرب الإسكتلندي أنه تلقى مساعدة من أخصائية في التخاطب وأن صوته عاد بعد 10 أيام كما أن ذاكرته كانت على ما يرام.  

وتولى فيرغوسون تدريب مانشستر يونايتد ما بين 1986 و2013 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 13 مرة وبكأس الاتحاد الانكليزي خمس مرات بالإضافة لألقاب محلية وقارية أخرى.        

الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد أليكس فيرغوسون
السابق منتخب غانا يحصد كأس أمم إفريقي
اقرأ
منتخب غانا يحصد كأس أمم إفريقيا تحت عشرين عاماً
التالي

آخر الأحداث

>