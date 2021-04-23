فليك يؤكد تعافي ليفاندوفسكي من الإصابة

ويأمل ليفاندوفسكي، الذي سجل 35 هدفا في الدوري هذا الموسم، في التألق في آخر أربع مباريات، لتحطيم رقم غيرد مولر الهداف التاريخي للدوري الألماني في موسم واحد برصيد 40 هدفا في 1971-1972.

لكن الأولوية بالنسبة لفليك الفوز بالدوري للعام التاسع على التوالي غدا.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 71 نقطة، متقدما بفارق عشر نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي "يجب أن نحرز اللقب بأسرع وقت ممكن. هذا هو تركيزنا الأول. لقد غاب ليفاندوفسكي أربعة أسابيع للإصابة لكنه بحالة بدنية جيدة وأظهر ذلك في التدريب. لقد عاد للتشكيلة".

وسيستعيد فليك أيضا سيرج غنابري ولاعب الوسط ليون غوريتسكا من الإصابة.

وفاز النادي البافاري بستة ألقاب في موسم 2019-2020 بقيادة فليك، الذي يريد الرحيل بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده يستمر مع النادي حتى عام 2023، وفوزه للمرة الثانية على التوالي بالدوري غدا سيتوج 18 شهرا رائعا له كمدرب لبايرن.

وأضاف "نريد اقتناص اللقب في ماينتس لكنه لم يخسر في آخر ست مباريات. فازوا في بريمن (يوم الأربعاء الماضي) ونجوا تقريبا من الهبوط برصيد 31 نقطة. لذلك سيلعبون بأريحية أكبر. الدوري أساس التأهل لدوري أبطال أوروبا، وللمنافسة في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي. وحتى يحدث ذلك بشكل طبيعي يجب أن تفوز بلقب الدوري. الهدف في بايرن هو أن تكون بطلا".