فريق هيبي الصيني يقيل مدربه الويلزي كولمان

ولم يفز فريق المدرب البالغ من العمر 48 عاماً سوى مرة واحدة في 9 مباريات ضمن الدوري الصيني لكرة القدم، ويحتل وصافة القاع في الترتيب.

وخسر هيبي فورتشون الذي يضم الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو، مدافع برشلونة الإسباني السابق، على أرضه أمام هينان جيانيي المتواضع 2-3 في نهاية الاسبوع الماضي، وطرد له لاعب للمرة الرابعة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وحملت الجماهير الغاضبة يافطة كتب عليها بالإنكليزية "مرحبا سيد كولمان، اذهب إلى منزلك لو سمحت! أنت مطرود!!!". وكتبت فوقها بالصينية "كولمان، والدتك تنتظرك في المنزل على العشاء".

وكان كولمان الذي انزل سندرلاند الانكليزي إلى الدرجة الثالثة في وظيفته السابقة، قد حل بدلاً من التشيلي مانويل بيليغريني في حزيران/يونيو الماضي. وبعد بداية مقبولة، بلغ رصيده 7 انتصارات فقط في 28 مباراة.

وجاء على صفحة النادي في موقع "ويبو" الصيني "بعد مفاوضات ودية واتفاق بين الطرفين، لن يبقى السيد كريس كولمان مدرباً لنادي هيبي تشاينا فورتشون بمفعول فوري".

وبرز اسم كولمان مع نادي فولهام الإنكليزي كما أشرف على منتخب ويلز بين 2012 و2017 وقاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016.



