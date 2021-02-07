فرانكفورت يرتقي إلى المركز الرابع

ورفع فرانكفورت بهذا الفوز الثالث على التوالي في مباريات الدوري، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد هوفنهايم الذي تلقى الهزيمة العاشرة له في الدوري والثانية على التوالي، عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح الصربي فيليب كوستيتش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 15، ثم أدرك التوغولي إيهلاس بيبو التعادل للضيوف في الدقيقة 47.

لكن الكلمة العليا كانت لأصحاب الأرض بهدفين سجلهما في دقيقتين الفرنسي إيفان نديكا (62)، والبرتغالي أندريه سيلفا (64).

وبالتالي تخطى فرانكفورت باير ليفركوزن الخامس مع 35 نقطة، وبات خلف فولفسبورغ الثالث بفارق نقطتين.

