غلاسنر يترك فولفسبورغ للإشراف على فرانكفورت

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت أكسيل هيلمان إن "أوليفر غلاسنر أظهر خلال العامين اللذين قضاهما في فولفسبورغ أن باستطاعته العمل على أعلى المستويات وتطوير اللاعبين الشبان".

من جهته، قال المدير الرياضي لفولفسبورغ يورغ شمادكه "نشكر أوليفر غلاسنر على عامين ناجحين ونتمنى له الأفضل".

وسيفوت غلاسنر (46 عاماً) فرصة قيادة فولفسبورغ في دوري الأبطال الموسم المقبل بالانتقال الى فرانكفورت الذي يشارك في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى الدوري المحلي خامساً.

وسيخلف غلاسنر في مهمة الاشراف على فرانكفورت مواطنه أدي هويتر المنتقل بدوره الى بوروسيا مونشنغلادباخ الذي فوت عليه فرصة المشاركة القارية الموسم المقبل بانهائه الدوري في المركز الثامن.

وكشف غلاسنر أن قرار الرحيل عن فولفسبورغ "لم يكن سهلاً"، مضيفاً "أينتراخت فرانكفورت فريق مثير. العواطف في المدينة والمنطقة رائعة".