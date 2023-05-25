غامبيا تفاجئ فرنسا

وسجّل للفائز كل من تانغي زوكرو (13 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ومامين سانيانغ (68).
أمّا هدف الخاسر فقد بصم عليه ويلسون أودوبيرت (61).
وبذلك رفعت غامبيا رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة.
في المقابل واصلت فرنسا رحلة البحث عن أولى نقاطها في المجموعة السادسة.
وسجّل للفائز كل من تانغي زوكرو (13 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ومامين سانيانغ (68).
أمّا هدف الخاسر فقد بصم عليه ويلسون أودوبيرت (61).
وبذلك رفعت غامبيا رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة.
في المقابل واصلت فرنسا رحلة البحث عن أولى نقاطها في المجموعة السادسة.
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