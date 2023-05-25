غامبيا تفاجئ فرنسا

من قبل beIN SPORTS May 25, 2023 22:22 فاجأ المنتخب الغامبي نظيره الفرنسي بتغلّبه عليه بهدفين لواحد اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.