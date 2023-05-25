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كرة القدم

غامبيا تفاجئ فرنسا

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فاجأ المنتخب الغامبي نظيره الفرنسي بتغلّبه عليه بهدفين لواحد اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.

AFP

وسجّل للفائز كل من تانغي زوكرو (13 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ومامين سانيانغ (68).

أمّا هدف الخاسر فقد بصم عليه ويلسون أودوبيرت (61).

وبذلك رفعت غامبيا رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة.

في المقابل واصلت فرنسا رحلة البحث عن أولى نقاطها في المجموعة السادسة.

فرنسا غامبيا كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™
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