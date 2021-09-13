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عدنان درجال يخوض سباق الترشح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

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أصبح وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أوّل وزير يخوض منافسات انتخابات الترشح لمنصب رئاسة اتحاد كرة القدم المقرّرة الثلاثاء، وسط سباق انتخابي يجمعه مع زميل الأمس الدولي السابق شرار حيدر.

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وتجري انتخابات اختيار مجلس ادارة جديد للاتحاد بعد انتهاء مهمة الهيئة الموقتة التي كلفها الاتحاد الدولي (فيفا) مطلع العام الماضي، على خلفية استقالة جماعية قدّمها اعضاء الاتحاد السابق، بسبب ملابسات قضائية في المحاكم كان درجال طرفاً فيهاً.

وقال حيدر لوكالة فرانس برس "تمثل الانتخابات بالنسبة لي منافسة وتصدياً للسلطة الحكومية ومجابهة المال العام. المنافس الآخر عدنان درجال يشغل منصب الوزير. كل الأندية تحت يديه والمال العام تحت تصرفه".

وأضاف حيدر (54 عاما) الذي يرأس إدارة نادي الكرخ قائلاً: " كل شيء سأتركه لقاعة الانتخابات غدا ولرأي وقناعات الهيئة العامة".

يعدّ درجال وصول منتخب بلاده الى مونديال قطر 2022 من أبرز اولويات مهمته. 

ويتنافس أكثر من 26 مرشحا للفوز بعضوية ادارة الاتحاد المقبل الذي يضم عشرة أعضاء في حين ترشح قائد المنتخب العراقي السابق يونس محمود إلى منصب النائب الثاني من دون منافس والحال ذاته لمنصب النائب الأول بترشح علي جبار من دون منافس أيضاً.       
 

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