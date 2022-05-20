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عبدالله الشاهين رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم

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فاز عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانتخابات التي أقيمت الجمعة خلفاً لأحمد اليوسف.

AFP

وحصل الشاهين الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد، على 11 صوتاً من أصل 12 في الجمعية العمومية بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.

وينص النظام الأساسي على إلزامية حصول الفائز على "النصف زائد واحد" من أصوات الجمعية العمومية.

وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، فيما ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين
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