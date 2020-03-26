طوكيو 2020: أستراليا تطالب برفع معدل الأعمار في مسابقة كرة القدم

دعا الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الخميس، لرفع معدل الأعمار في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم تأجيلها إلى عام 2021 من الصيف القادم من تحت 23 عاما إلى تحت 24 عاما، وفسح المجال أمام اللاعبين الذين ساهموا بتأهل منتخبات بلادهم للمشاركة في أكبر تظاهرة رياضية عالمية.

وبحسب القوانين المعمول بها في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، فإن المنتخبات تشارك بتشكيلة لمن هم تحت 23 عاما مع تطعيمها بثلاثة لاعبين كحد اقصى، يفوق عمرهم عن ذلك.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد "إننا نود فتح باب المناقشة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لبحث تعديل مسابقة الرجال حتى تصبح (المسابقة) لمن هم دون 24 عاما لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو".

وأثار قرار تأجيل دورة ألعاب طوكيو من الصيف المقبل إلى صيف 2021 بحد أقصى بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" المخاوف لدى العالم الرياضي، من أن بعض الرياضيين الواعدين أولمبيا قد لا يتمكنون من المشاركة بسبب القيود المفروضة على العمر، أو ببساطة لأنهم قد يفقدون لياقتهم البدنية.

اعتبر جونسون أنه من شأن تعديل صيغة مسابقة كرة القدم إلى صيغة تحت 24 عاما "أن يضمن اللاعبون الذين ساعدوا بلادهم على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام، الفرصة لتحقيق أحلامهم في تمثيلها والتحول إلى رياضيين أولمبيين".

وأستراليا، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان، كانت تستعد للألعاب الأولمبية على مدى السنوات الماضية بإشراف مدرب المنتخب غراهام أرنولد الذي تولى أيضا مسؤولية منتخب تحت 23 عاما في 2018.

