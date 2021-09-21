طلائع الجيش يصدم الأهلي ويفوز بالسوبر المصري

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي ركلات الترجيح تألق الحارسان محمد الشناوي قائد الأهلي ومحمد بسام حارس طلائع الجيش وتصديا للعديد من الركلات.

سجل للأهلي التونسي علي معلول وعمرو السولية، وأهدر كل من المغربي بدر بنون، محمد مجدي ومحمد شريف. وسجل للجيش كل من محمد الصباحي، التونسي محمد علي الجويني، عمرو السيسي، فيما أهدر كريم الطيب وحسن مجدي.

أول لقب في تاريخ الطلائع

وحقق طلائع الجيش وصيف الكأس أّول لقب محلي في تاريخه، فيما فشل الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس لموسم 2019-2020 في زيادة غلته من الانتصارات ليتجمد رصيده عند 11 لقباً.

وسعى الأهلي إلى تعويض جماهيره عن ضياع لقب الدوري لموسم 2020-2021، لصالح غريمه التقليدي الزمالك، فيما حلّ طلائع الجيش ثامناً في دوري الموسم الماضي.

غابت الإثارة عن الشوط الاوّل رغم السيطرة والاستحواذ من جانب لاعبي الاهلي لكن عابهم البطء الشديد في نقل الهجمات من دون أن يتمكنوا من اختراق دفاع الجيش المتكتل امام مرماه.

اضطر لاعبو الأهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء، وكانت المحاولة الاولى عن طريق محمد مجدي "افشه" سيطر عليها الحارس محمد بسام (6)، وردّ محمد ناصف بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي، ثم تسديدة طاهر محمد طاهر ارتدت من قدم عبد الرحمن شيكا (23)، ورأسية طاهر علت العارضة (27).

وفي محاولة لتنشيط الهجوم دفع مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالوافد الجديد الموزمبيقى لويس ميكيسوني. وكاد محمد مجدي يضع فريقه في المقدمة بعدما تلقى تمريرة ميكيسوني داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بسام الى ركنية (72)، ليعود الأخير ويتألق مجدداً أمام تسديدة الشحات (78).

مع بداية الوقت الاضافي الاوّل، دفع موسيماني بالوافد الثاني المهاجم حسام حسن بدلاً من قلب الدفاع أيمن أشرف لزيادة الكثافة العددية للمهاجمين.

سيطر الأهلي لكن من دون فعالية او خطورة على مرمى طلائع الجيش المتكتل دفاعياً بعشرة لاعبين امام مرماه تنفيذا لتعليمات مديره الفني عبد الحميد بسيوني، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لطلائع الجيش.

