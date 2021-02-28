شالكه ينفصل عن مدربه السويسري غروس

وقال رئيس شالكه ينز بوختا في بيان عقب السقوط أمام شتوتغارت والذي جاء بعد أسبوع واحد على خسارة دربي الرور امام بوروسيا دورتموند (0-4): "أصبح القرار حتمياً بعد النتيجتين المخيبتين أمام دورتموند وشتوتغارت".

وأضاف "الفريق مدين الآن للنادي والجماهير بتقديم أفضل أداء ممكن في الثلث الأخير من الموسم".

وأقيل غروس والمدير الرياضي يوخن شنايدر والمنسق الرياضي ساشا ريثر الأحد وكذلك مساعد المدرب راينر فيدماير والمدرب اللياقة البدنية فيرنر لوثارد.

وتولى غروس (66 عامًا) المسؤولية منذ شهرين فقط خلفاً لهوب ستيفنز الذي كان يشرف مؤقتاً على الإدارة الفنية للفريق منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب إقالة مانويل باوم.

وقبل باوم، تخلى شالكه عن خدمات مدربه دافيد فاغنر الذي كان استلم المهمة من صيف 2019 إلى أيلول/سبتمبر 2020.

ويحتل شالكه الذي تأسس عام 1904، المركز الأخير في البوندسليغا بفارق تسع نقاط عن أول الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وفاز ممثل مدينة غيلسنكيرشن الذي كان قبل عامين يخوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمباراة واحدة فقط في 23 مباراة هذا الموسم، وهو يواجه خطر الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1988.

