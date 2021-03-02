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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

شالكه يعين مدربه الخامس هذا الموسم

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أعلن شالكه صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني في كرة القدم الثلاثاء تعيين الألماني-اليوناني ديميتريوس غراموتسيس مدرباً لفريقه خلفا للسويسري كريستيان غروس المقال من منصبه الأحد.

Reuters

وسيكون غراموتسيس (42 عاماً) خامس مدرب لنادي الرور هذا الموسم بعد دافيد فاغنر ومانويل باوم وهوب ستيفنز وغروس.

وأعلن النادي في بيان أن غراموتسيس الذي لم يكن يشرف على أي فريق منذ صيف 2020 سيحل مكان غروس.

وينص عقد غراموتسيس المولود في ألمانيا لكنه دافع عن ألوان المنتخب اليوناني خلال مسيرته كلاعب، على بقائه على رأس الإدارة الفنية للنادي حتى في حال هبوطه الى الدرجة الثانية.

وبعدما أمضى أغلب فترات مسيرته الكروية في ألمانيا وخصوصاً كايزرسلاوترن وهامبورغ وكولن، عمل غراموتسيس مدربا لفئة الشباب في بوخوم قبل الإشراف على تدريب الفريق الاول لدارمشتادت من الدرجة الثانية في الفترة بين شباط/فبارير 2019 وحزيران/يونيو 2020.

ويحتل شالكه الذي تأسس عام 1904، المركز الأخير في البوندسليغا بفارق تسع نقاط عن أول الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وفاز ممثل مدينة غيلسنكيرشن الذي كان قبل عامين يخوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمباراة واحدة فقط في 23 مباراة هذا الموسم، وهو يواجه خطر الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1988.
 

شالكه 04 الدوري الألماني
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