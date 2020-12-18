شالكه المتأزم يقيل مدربه ويعين ستيفنس مجدداً

وسيكون ستيفنس الذي سيخوض تجربته الرابعة مدرباً لشالكه، ثالث مدرب يشرف على تدريب نادي منطقة الرور الصناعية منذ مطلع الموسم الحالي بعد مرور 12 مرحلة، بعد دافيد فاغنر ثم باوم الذي خسر الفريق المباريات العشر الأخير بإشرافه واخرها ضد فرايبورغ صفر-2 الاربعاء.

ولم يفز شالكه في آخر 28 مباراة تواليا في الدوري المحلي واقترب من الرقم القياسي السلبي في تاريخ دوري البوندسليغا الذي انطلق عام 1963 والموجود بحوزة تاسمانيا برلين موسم 1965-66 (31 مباراة من دون فوز).

ويعود آخر فوز لشالكه في الدوري إلى كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

ويعتبر ستيفنس اسطورة في نادي شالكه بعد ان قاده الى احراز كأس الاتحاد الاوروبي عام 1997 بفوزه على انترميلان الايطالي بركلات الترجيح، كما نجح في ابقاء الفريق في مصاف اندية الدرجة الاولى موسم 2018-2019 عندما استلم مهمته خلفا للايطالي دومينيكو تيديسكو.

وستكون المباراة الرسمية الاولى لستيفنس ضد ضيفه أرمينيا بيليفيلد في الدوري المحلي السبت.



