سولشار يتواصل بانتظام مع هالاند !

ولعب هالاند (20 عاما) تحت قيادة مواطنه النرويجي سولشار في فريق مولده وكان مدرب يونايتد مهتما بضمه من رد بول سالزبورغ في انتقالات يناير/كانون الثاني 2020.

لكن هالاند انتقل إلى دورتموند وتطوّر ليصبح من أبرز الهدافين العالميين حيث سجل 43 هدفا في 43 مباراة.

وأبلغ سولشار الصحفيين ردا على إمكانية تعاقد يونايتد مع هالاند "أعتقد أنك عندما تدرب صبية فإنك تتابعهم بالتأكيد. أتواصل مع إرلينغ ومن الرائع رؤيته في المستوى الحالي وأعرف أنه يعمل على تطوره دائما".

وأضاف "هو لاعب في دورتموند ونتمنى له التوفيق ولننتظر ما سيحمله المستقبل".

وعلى الأرجح سيجري سولشار تغييرات على التشكيلة أمام ضيفه ريال سوسيداد في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي غدا الخميس بعد فوزه 4-صفر ذهابا.

ويستمر غياب المهاجم إدينسون كافاني ولاعبي الوسط بول بوغبا ودوني فان دي بيك وسكوت مكتوميناي للإصابة فيما يستعد الصاعد هانيبال مجبري لخوض أول مباراة مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يعتمد سولشار على ثنائي الهجوم الواعد أماد ديالو وشولا شوريتاير أمام المنافس الإسباني في أولد ترافورد.