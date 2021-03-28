ساوثغيت يطلب من لاعبي منتخب إنكلترا التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي

وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي احتجاجاً على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المسؤولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي الإساءات.

وقال ساوثغيت إنّه يؤيد قرار هنري لكنه في نفس الوقت لن يمنع لاعبيه من استخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في حزيران/يونيو 2021.

وقال مدرب إنكلترا: "أعتقد أنّه يتعين على جميع اللاعبين وعلى جميع لاعبي المستوى الأول المعرضين للتعرض لمثل هذه الإساءات التفكير في هذا الأمر، (ترك وسائل التواصل)".

وأضاف ساوثغيت أنّ كلّ من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سلطات كرة القدم الإنكليزية الشهر الماضي إن فيسبوك

وتويتر وإنستغرام أصبحت "ملاذاً للإساءة" وحثت شركات التواصل الاجتماعي على معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عدداً من اللاعبين.

