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كرة القدم

ساوثغيت يطلب من لاعبي منتخب إنكلترا التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي

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قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا إنّه يتعين على لاعبيه التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مثلما فعل لاعب منتخب فرنسا السابق تييري هنري تجنباً للتعرض للإساءة عبر هذه المواقع.

AFP

وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي احتجاجاً على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المسؤولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي الإساءات.

وقال ساوثغيت إنّه يؤيد قرار هنري لكنه في نفس الوقت لن يمنع لاعبيه من استخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في حزيران/يونيو 2021.

وقال مدرب إنكلترا: "أعتقد أنّه يتعين على جميع اللاعبين وعلى جميع لاعبي المستوى الأول المعرضين للتعرض لمثل هذه الإساءات التفكير في هذا الأمر، (ترك وسائل التواصل)".

وأضاف ساوثغيت أنّ كلّ من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سلطات كرة القدم الإنكليزية الشهر الماضي إن فيسبوك
 وتويتر وإنستغرام أصبحت "ملاذاً للإساءة" وحثت شركات التواصل الاجتماعي على معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عدداً من اللاعبين.
 

منتخب إنكلترا تيري هنري غاريث ساوثغيت
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