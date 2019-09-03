سانشيز يحمّل مانشستر يونايتد مسؤولية فشله

وانتقل سانشيز من أرسنال إلى "الشياطين الحمر" في كانون الثاني/يناير 2018 ووقع عقدا لأربعة أعوام ونصف عام. لكنه لم يقدم مع الفريق الأحمر المستوى الذي كان يعرف به، واكتفى بتسجيل خمسة أهداف في 45 مباراة، قبل أن ينتقل معارا هذا الصيف إلى إيطاليا، في اتفاق تشير التقارير إلى أن النادي الإنكليزي لا يزال يدفع بموجبه جزءا كبيرا من راتبه المقدر بـ400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا (484 ألف دولار).

وبعد أيام من هذا الانتقال، خرج سانشيز عن صمته، محمّلا "الشياطين الحمر" مسؤولية أدائه المتواضع على خلفية الوقت المحدود الذي منحه إياه لخوض المباريات، إذ بدأ كأساسي في 31 مباراة من 77 خاضها يونايتد خلال فترة تواجده معه، وخاض 13 مباراة كاملة فقط.

وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب (...) اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي"، متابعا "في بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".

وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما إلى يونايتد على رغم التقارير التي أشارت إلى اهتمام مانشستر سيتي به، لاسيما مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا الذي سبق له الإشراف على المهاجم التشيلي خلال دفاعه عن ألوان ناديه السابق برشلونة.

وعلى رغم أنه لم يحقق أي لقب في الأشهر التي أمضاها مع "الشياطين الحمر"، شدد سانشيز على أنه غير نادم على الخيار الذي قام به.

وأوضح "أنا سعيد جدا لأنني انتقلت إلى مانشستر يونايتد. كررت ذلك دائما. هو النادي الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في إنكلترا".

وتابع "عندما انتقلت إلى أرسنال (عام 2014 من برشلونة) كان الأمر مذهلا، كنت سعيدا هناك، لكن يونايتد كان يكبر، ويتعاقد مع كل اللاعبين للفوز (بالألقاب)"، مضيفا "أردت الانضمام إليهم والفوز بكل شيء".