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كرة القدم

ساليرنيتانا يقيل مدربه كولانتوونو

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أعلن نادي ساليرنيتانا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، إقالة مدربه ستيفانو كولانتوونو في محاولة لتحقيق معجزة والبقاء بين أندية النخبة الموسم المقبل.

Reuters

وقال النادي في بيان إنه "أعفى مدرب الفريق الأول ستيفانو كولانتوونو من مهماته" بالإضافة إلى اثنين من مساعديه.

ووصل كولانتوونو إلى رأس الجهاز الفني في تشرين الأول/أكتوبر الفائت خلفًا لفابريتسيو كاستوري.

ولا يمر ساليرنيتانا الذي عاد إلى دوري الأضواء بأفضل أيامه في "سيري أ"، إذ يحتل المركز الأخير مع 13 نقطة، على بعد 8 نقاط من أول مركز آمن، علماً أنه يمتلك مباراتين مؤجلتين.

ومن المرجح أن يستلم دافيدي نيكولا، مدرب أودينيزي وتورينو وجنوى السابق، المهام على أن يصطدم في مهمته الأولى بضيفه ميلان المتصدر نهاية الأسبوع الحالي في المرحلة السادسة والعشرين.
                  

ساليرنيتانا ستيفانو كولانتوونو
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