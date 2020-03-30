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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ساكاي أول لاعب ياباني تصيبه عدوى كورونا

أكد نادي فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الإثنين إصابة مدافعه الياباني الدولي غوتوكو ساكاي بفيروس كورونا ليصبح بذلك أول لاعب في هذه البطولة تصيبه العدوى.

Reuters

ولعب ساكاي 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان وفي البداية اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة الأربعاء الماضي. 

وفي المستشفى في اليوم التالي شخصت حالته على أنها التهاب حاد في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي. 

وقال النادي إن إصابة ساكاي بالفيروس سريع الانتشار تأكدت يوم الإثنين. 

وأكد كوبي أن الأعراض لم تظهر على أي لاعب في الفريق الذي يضم الإسباني أندريس إنييستا الفائز بكأس العالم. 

وقال النادي في بيان "في الوقت الحالي لم تظهر أعراض فيروس كورونا على أي لاعب أو أي عضو من أفراد الطاقم فيما عدا غوتوكو ساكاي." 

وأضاف البيان "نحن نعمل وطبقاً لتعليمات السلطات الصحية على تحديد من تعامل معهم اللاعب المصاب وتعقيم أماكن التدريب الخاصة بالنادي بشكل كامل." 

وكان ساكاي (29 عاماً) انضم إلى كوبي قادماً من هامبورغ الألماني في الموسم الماضي. 

وبسبب الفيروس توقف الدوري الياباني بعد أول جولة من الموسم والتي أقيمت أخر مبارياتها أواخر شباط /فبراير الماضي.

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