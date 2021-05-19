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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

ريفر بلايت دون حارس في مواجهة إندبندينتي سانتا في

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سيُضطر فريق ريفر بلايت الأرجنتيني العريق إلى الاستعانة بلاعب ميدان لشغل مركز حراسة المرمى لخوض مباراته في مسابقة كوبا ليبرتادوريس بعد أن رفض الاتحاد القاري (كونميبول) طلبه استدعاء حارسين من فريق الشباب، بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

AFP

من المقرر أن يواجه ريفر بلايت ضيفه إندبندينتي سانتا في الكولومبي في العاصمة بوينوس أيرس مساء الاربعاء، وقد أصيب 20 لاعبًا في صفوفه بكوفيد-19.

وفي ظل إصابة حرّاسه الأربعة جميعًا، فرانكو أرماني، خيرمان لوكس، إنريكي بولونيا وفرانكو بيترولي بالفيروس، طلب الفريق الهيئة القارية استدعاء الحارسين ليوناردو دياس وأوغوستين غوسمان من فريق الشباب.

إلا أن الصحافة أفادت أن كونميبول رفض هذا الطلب لأن الفريق قدّم لائحة بـ32 اسمًا بدلاً من 50 مسموح بهم في المسابقة.

يملك المدرب مارسيلو غاياردو عشرة لاعبين متاحين للمباراة التي قد تكون مصيرية في مسعاهم لبلوغ الأدوار الاقصائية.

من المتوقع أن يلعب أحد المدافعين جوناتان مايدانا، ميلتون كاسكو أو توماس ليساندا في مركز حراسة المرمى.

شغل دياس هذا المركز في مباراة الكأس المحلية التي خسرها الفريق امام الغريم الأزلي بوكا جونيورز الأحد عندما لعب ريفر بغياب 15 لاعبًا.

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