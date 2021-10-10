وقال النادي السبت إن كوشتا (49 عاما) فاز بشكل مريح في الانتخابات لولاية مدتها أربعة أعوام، بحصوله على 84.48 بالمئة من الأصوات، مقابل 12.24 بالمئة فقط لمنافسه فرانسيسكو بينيتيز.

وكشف النادي أن أكثر من 40 ألفاً من أعضائه قد شاركوا في التصويت، وهي نسبة قياسية.

وسيستلم كوشتا رئاسة النادي الذي بدأ فيه ابن العاصمة لشبونة مسيرته الكروية في الفئات العمرية عام 1977 ومع الفريق الأول عام 1990، وأنهى فيه أيضاً مشواره الكروي عام 2008، بعدما مر بفيورنتينا (1994-2001) وميلان (2001-2006) الإيطاليين.

وكان الدولي السابق الذي دافع عن ألوان البرتغال في 94 مباراة، يشغل منصب نائب الرئيس وتولى منصب الرئيس بشكل موقت عندما استقال فييرا بعد اعتقاله ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتم إيقاف فييرا بعدما فتحت النيابة العامة البرتغالية تحقيقاً في احتمال "خيانة الأمانة، احتيال متفاقم، تزوير، احتيال ضريبي وتبييض الأموال".

وترأس فييرا (72 عاما) النادي طيلة 18 عاماً في فترة قياسية من حيث مدتها، وقد أحرز الفريق تحت قيادته سبعة ألقاب في الدوري البرتغالي وتعافى من الصعوبات المالية التي سببتها الفضائح السابقة.

