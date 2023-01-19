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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

رودي فولر يستلم مهمة مدير المنتخب الألماني

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استعان الاتحاد الألماني لكرة القدم بالمهاجم السابق رودي فولر لتسلم مهمة مدير المنتخب الوطني، وذلك خلفاً لأوليفر بيرهوف الذي استقال من منصبه نهاية العام الماضي بعد خيبة الخروج من الدور الأول لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وأفاد الاتحاد الألماني الخميس في بيان أن مهمة فولر ستكون "إرساء الأسس لكأس أوروبا ناجحة على أرضنا عام 2024" عقب الخروج المخيب من الدور الأول لمونديال قطر، ما أدى إلى تنحّي بيرهوف.

وجاء تعيين فولر الذي يبدأ مهمته في الأول من شباط/فبراير، بناءً على اقتراح فريق عمل أنشأه الاتحاد الألماني في كانون الأول/ديسمبر وضم فولر نفسه.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف في بيان "مع رودي فولر، وجدنا الشخص المثالي للأشهر العشرين القادمة".

ويُعد فولر (62 عاماً) من أبرز الهدافين الذين مروا على المنتخب الألماني وفي القارة الأوروبية، وقد سجل 47 هدفاً في 90 مباراة دولية.

وانتقل بعد اعتزال اللعب الى التدريب وأشرف على المنتخب الوطني ووصل معه إلى نهائي مونديال 2002 حيث خسر أمام البرازيل صفر-2.

وعمل فولر أيضاً كمدير رياضي وساهم في جعل باير ليفركوزن كأحد أكبر الأندية في البلاد خلال فترتين معه.

رودي فولر المنتخب الألماني الاتحاد الألماني لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™
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