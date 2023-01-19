رودي فولر يستلم مهمة مدير المنتخب الألماني

وأفاد الاتحاد الألماني الخميس في بيان أن مهمة فولر ستكون "إرساء الأسس لكأس أوروبا ناجحة على أرضنا عام 2024" عقب الخروج المخيب من الدور الأول لمونديال قطر، ما أدى إلى تنحّي بيرهوف.

وجاء تعيين فولر الذي يبدأ مهمته في الأول من شباط/فبراير، بناءً على اقتراح فريق عمل أنشأه الاتحاد الألماني في كانون الأول/ديسمبر وضم فولر نفسه.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف في بيان "مع رودي فولر، وجدنا الشخص المثالي للأشهر العشرين القادمة".

ويُعد فولر (62 عاماً) من أبرز الهدافين الذين مروا على المنتخب الألماني وفي القارة الأوروبية، وقد سجل 47 هدفاً في 90 مباراة دولية.

وانتقل بعد اعتزال اللعب الى التدريب وأشرف على المنتخب الوطني ووصل معه إلى نهائي مونديال 2002 حيث خسر أمام البرازيل صفر-2.

وعمل فولر أيضاً كمدير رياضي وساهم في جعل باير ليفركوزن كأحد أكبر الأندية في البلاد خلال فترتين معه.