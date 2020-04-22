روديغر يتكفل بنفقات طعام الممرضين

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، رغب المدافع البالغ 27 عاما، في مساعدة مستشفى "برلين شاريتيه" من خلال تحمل نفقات الطعام للممرضين والممرضات لثلاثة أشهر.

وقال روديغر "اتصلت بمستشفى شاريتيه قبل عيد الفصح وسألتهم كيف يمكن المساعدة. أبلغوني أنه من الصعب جدا تنظيم الطعام لجهاز الممرضين في هذا الوقت نظرا لإقفال المطعم وكل المطاعم في المدينة. قررت أنا وعائلتي تحمل نفقات الطعام لثلاثة أشهر على الأقل".

وتابع اللاعب السابق لشتوتغارت وروما الإيطالي "أنا ممتن لكل ما قدمته لي برلين في صغري. اليوم أنا قادر على رد القليل واتمنى أن تتحسن الأمور في وقت قريب".

وعلى رغم تسجيل نحو 150 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في ألمانيا، لكن عدد الوفيات بلغ نحو خمسة آلاف شخص، وهي حصيلة منخفضة نسبيا مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.