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كرة القدم

رانغنيك يدعو لإيجاد حلول للجدول الكروي المزدحم في إنكلترا !

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دعا رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد اليوم الخميس مسؤولي كرة القدم في إنكلترا إلى مناقشة مدى جدوى وجود بطولتين للكأس في البلاد هما كأس الاتحاد وكأس الرابطة في خضم جدول المباريات المزدحم الذي تكافح جميع الأندية للتعامل معه.

Reuters

وأضاف رانغنيك أنه لا يعارض التمسك بتقاليد اللعب في فترة الاحتفال بعيد الميلاد والسنة الجديدة ويتطلع لخوض هذه التجربة لأول مرة في مسيرته التدريبية لكنه يرغب في مناقشة جدوى اللعب في مسابقتي الكأس.  

وقال رانغنيك للصحفيين "في إنكلترا نخوض بطولتين في الكأس. في فرنسا ألغوا البطولة الثانية قبل عام أو عامين. نحن الدولة الوحيدة التي تلعب بطولتين في الكأس. أعلم أن كأس الرابطة لا تزال موجودة من أجل فرق الدرجة الثالثة والرابعة ولتحسين الأوضاع المالية لتلك الأندية. لكننا نلعب مباريات كثيرة جدا إذا نظرنا للجدول المزدحم".

وأضاف: "المسألة الأخرى التي أعتقد أنها تغيرت في الأسبوعين الماضيين هي كأس الاتحاد الإنكليزي حيث كان يجب في حالة التعادل أن تخوض مباراة إعادة. يتغير الوضع الآن وأعتقد أنها فكرة جيدة. في الدول الأخرى تلعب وقتا إضافيا وركلات ترجيح وليس لديهم إعادات".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة لكنه يملك مباراتين مؤجلتين مقارنة بفرق المربع الذهبي.  
  
              

كأس الاتحاد الإنكليزي مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنكليزية رالف رانغنيك
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