رابطة الأندية الأوروبية تناقش مسابقات الأندية الأوروبية بعد عام 2024

وقالت رابطة الأندية الأوروبية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: “يرحب المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية بعرض تقديمي من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حيث تم وضع التوجيهات النهائية لمسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية الخاصة بالرجال بعد عام 2024.

وأكدت الرابطة التزامها بالعمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتوصل إلى أفضل النتائج الممكنة لكرة القدم الأوروبية خصوصاً أن هذه المقترحات المهمة تقترب من الاتفاق النهائي للموافقة عليها في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي سياق آخر قالت رابطة الأندية إن مجلس إدارتها تلقى تحديثًا للخطط المتعلقة بالمساهمة المالية البالغة مليون يورو التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة للجنة الاقتصادية لأفريقيا في شهر مارس/آذار لدعم الجهود الإنسانية للأندية الأعضاء في أوكرانيا.

