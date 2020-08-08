رئيس يوفنتوس يتحدث عن مستقبل رونالدو

وأدى إقصاء يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى انتشار شائعات رحيل رونالدو عن السيدة العجوز، خاصة وأن تسجيل الدون لثنائية لم يجنب فريقه الفائز على ليون الفرنسي 2-1 من الإقصاء بعد خسارته ذهاباً 1-0 في فرنسا.



وقال أنييلي في رده على إمكانية رحيل رونالدو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي: "كريستيانو إلى باريس؟ لا هو ذاهب للاستمرار معنا".

وتابع: "أنا متأكد أن كريستيانو سيلعب مع يوفنتوس في الموسم المقبل"، مؤكداً أنّه أحد ركائز يوفنتوس.

وتبقى في عقد رونالدو مع يوفنتوس سنتين وقد سجّل 37 هدفاً في جميع المنافسات مع البيانكونيري هذا الموسم.

