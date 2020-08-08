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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

رئيس يوفنتوس يتحدث عن مستقبل رونالدو

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خرج أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي عن صمته للرد على الشائعات التي تحدثت عن ازدياد احتمالات مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي الإيطالي.

Reuters

وأدى إقصاء يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى انتشار شائعات رحيل رونالدو عن السيدة العجوز، خاصة وأن تسجيل الدون لثنائية لم يجنب فريقه الفائز على ليون الفرنسي 2-1 من الإقصاء بعد خسارته ذهاباً 1-0 في فرنسا.

وقال أنييلي في رده على إمكانية رحيل رونالدو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي: "كريستيانو إلى باريس؟ لا هو ذاهب للاستمرار معنا".

وتابع: "أنا متأكد أن كريستيانو سيلعب مع يوفنتوس في الموسم المقبل"، مؤكداً أنّه أحد ركائز يوفنتوس.

وتبقى في عقد رونالدو مع يوفنتوس سنتين وقد سجّل 37 هدفاً في جميع المنافسات مع البيانكونيري هذا الموسم.
 

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