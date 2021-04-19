رئيس الوزراء البريطاني يعارض إقامة دوري السوبر الأوروبي

وقال جونسون في مقابلة "سننظر فيما يمكننا القيام به بالتعاون مع سلطات كرة القدم لضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليا".

وأضاف جونسون "لا أعتقد أن هذه أخبار طيبة للجمهور ولا أعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في هذه البلاد".

من جهتها أدانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أي اقتراح يهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي تقع في قلب هرم كرة القدم المحلي والأوروبي.

وأكدت رابطة البريمييرليغ في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنّه يمكن لعشاق أي ناد في إنكلترا وأوروبا أن يحلموا حالياً بأنّ فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل وأن فكرة دوري "السوبر الأوروبي" ستقضي على هذا الحلم.

